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Трамп отказался обсуждать вопрос отравления Навального

Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналистов о том, кто отравили российского оппозиционера Алексея Навального. Он пообещал обсудить это в другой раз.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В ходе брифинга Трампа спросили, кто по его мнению, отравил Навального в России.

"Мы обсудим это в другой раз", - ответил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что поддержит остановку реализации российского проекта "Северный поток - 2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

РБК-Украина писало, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон отреагирует на отравление Навального после того, как будут известны все факты. США ожидают результаты расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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