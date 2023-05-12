Трамп оскаржив вирок суду про спробу зґвалтування

У судовому позові йдеться також, що адвокати Трампа проситимуть Апеляційний суд 2-го округу США скасувати постанову про виплату Керрол 5 мільйонів доларів як компенсацію та штрафні санкції у цій справі.

Повідомлення про апеляцію було подано до Окружного суду США у Манхеттені менш ніж за годину після того, як остаточне рішення присяжних було внесено до списку цього суду.

79-річна письменниця та журналістка Керролл подала до суду на Трампа за те, що він нібито зґвалтував її в роздягальні універмагу Bergdorf Goodman у середині 1990-х років, а також за наклеп у коментарях минулої осені, коли він заперечував цей інцидент.

76-річний Трамп наполягає, що не зустрічався з нею в магазині, і стверджує, що жінка вигадала ці звинувачення. Екс-президент також додав, що вона "не в моєму смаку".