Трамп оскаржив вирок суду про спробу зґвалтування
Дональд Трамп подав повідомлення про подання апеляції на вердикт Федерального суду Манхеттена (США), згідно з яким колишнього президента було визнано винним у справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Джин Керрол, а також за наклеп на постраждалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
У судовому позові йдеться також, що адвокати Трампа проситимуть Апеляційний суд 2-го округу США скасувати постанову про виплату Керрол 5 мільйонів доларів як компенсацію та штрафні санкції у цій справі.
Повідомлення про апеляцію було подано до Окружного суду США у Манхеттені менш ніж за годину після того, як остаточне рішення присяжних було внесено до списку цього суду.
79-річна письменниця та журналістка Керролл подала до суду на Трампа за те, що він нібито зґвалтував її в роздягальні універмагу Bergdorf Goodman у середині 1990-х років, а також за наклеп у коментарях минулої осені, коли він заперечував цей інцидент.
76-річний Трамп наполягає, що не зустрічався з нею в магазині, і стверджує, що жінка вигадала ці звинувачення. Екс-президент також додав, що вона "не в моєму смаку".
Нагадаємо, що в США суд присяжних 9 травня не знайшов доказів, що Трамп зґвалтував Керрол, але присяжні дійшли висновку, що він, ймовірно, піддав її сексуальному насильству, таким чином підтримавши цивільний позов Керрол про завдання побоїв.
Раніше повідомлялося, що екс-президент США Дональд Трамп звернувся до суду з проханням відкласти розгляд справи про наклеп на чотири тижні. На його думку, перенесення необхідне через підвищену увагу до процесу з боку ЗМІ.
Також раніше ми писали, що Трамп офіційно пред'явлено кримінальне звинувачення. У чому саме його звинувачують - читайте по посиланню.
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