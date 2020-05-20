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Трамп объяснил, почему США занимают первое место по числу зараженных

Новости » Коронавирус     20.05.2020 - 09:20
Трамп объяснил, почему США занимают первое место по числу зараженных
Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)

По мнению Трампа, это свидетельствует о том, что в США лучшая в мире система тестирования

Американский президент Дональд Трамп заявил, что более 1,5 млн выявленных случаев коронавируса в США - результат "лучшей в мире" системы тестирования. Первое место в мире по числу заражений Трамп назвал "почетным знаком".

Об этом сообщает BBC.

Трамп заявил, что США проводят больше тестирований, чем любая другая страна.

"Я считаю, что в определенном смысле это хорошо (число заражений в США - ред.), потому что это означает, что наши испытания намного лучше. Между прочим, вы знаете, когда вы говорите, что мы фиксируем новые случаи - это потому, что у нас больше тестирований, чем у кого-либо еще", - заявил Трамп.

По его мнению, лидерство США по числу заболевших COVID-19 не является "чем-то плохим".

"Поэтому, когда у нас много случаев, я не считаю это чем-то плохим, я рассматриваю это как определенную вещь, как что-то хорошее, потому что это означает, что наше тестирование самое лучшее", - отметил президент, добавив: "Я рассматриваю это как почетный знак. Действительно, это почетный знак".

По данным Центра по контролю за заболеваниями, США во вторник, 19 мая провели 12,6 млн. тестов на коронавирус.

Действительно, Штаты являются лидером по количеству сделанных тестов. Однако США находятся на 16 месте в мире по количеству тестов на 1000 человек, уступая Исландии, Новой Зеландии, Канаде и даже России, отмечают в Оксфордском университете.

По словам директора Гарвардского института глобального здравоохранения Ашиш Джа, США нужно проводить более 900 тыс. тестов каждый день, чтобы со временем безопасно вернуться к нормальной жизни. На данный момент Штаты выполняют лишь треть от указанного количества тестов.

Напомним, вчера американский вице-президент Майк Пенс заявил, что все штаты начали запускать свою экономику после карантина.

В начале мая президент США спрогнозировал, что в конечном счете коронавирус может унести жизни до 100 тыс. американцев. С начала пандемии в Штатах умерли 93,5 тыс. человек. Общее число зараженных по состоянию на 20 мая приближается к 1,6 млн.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКоронавирус
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