Трамп обсудил с главой Китая борьбу с коронавирусом

Американский президент похвалил Си Цзиньпина за борьбу с коронавирусом
Соединенные Штаты Америки "тесно сотрудничают" с Китаем в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter американского президента Дональда Трампа.
Трамп рассказал, что сегодня пообщался по телефону с главой КНР Си Цзиньпином. По словам Трампа, руководитель Китая "сильный, проницательный и максимально сосредоточен в проведении контратаки на коронавирус".
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Министерстве иностранных дел КНР обвинили Соединенные Штаты Америки в отсутствии помощи в борьбе с коронавирусом. Также китайский МИД обвинил официальный Вашингтон в "создании и распространии страха" касательно вспышки коронавируса.