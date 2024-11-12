Трамп обрав радником з нацбезпеки Майкла Уолца: чим він відомий

Відомо, що Уолц відповідатиме за інформування Трампа з ключових питань національної безпеки та кординацію з різними агентствами. Інформацію про вибір, який зробив новообраний президент США, повідомили два джерела, обізнані з ситуацією.

Reuters додало, що посада радника з нацбезпеки не потребує затвердження Сенатом.

Чим відомий Майкл Уолц

Агентство пише, що Уолц має довгу історію у політичних колах Вашингтона.

Він був директором з оборонної політики за міністрів оборони Дональда Рамсфелда і Роберта Гейтса, і був обраний до Конгресу у 2018 році.

Наразі Уолц є головою підкомітету зі збройних сил Палати представників, який курирує військову логістику, а також входить до складу спеціального комітету з розвідки.

Крім того, Майкл Уолц входить до оперативної групи республіканців по Китаю і стверджує, що армія США не настільки підготовлена, як необхідно, на випадок конфлікту в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Політичні погляди Майкла Уолца та підтримка Трампа

Уолц є прихильником Трампа, який розкритикував діяльність Китаю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а також заявив про необхідність США бути готовими до потенційного конфлікту.

В опублікованій раніше цього року своїй книзі, Уолц виклав стратегію з п'яти частин із запобігання війні з Китаєм. Він включив швидке озброєння Тайваню, заспокоєння союзників у Тихому океані та модернізацію літаків та кораблів.

За словами Уолца, його погляди щодо України змінилися. Після повномасштабного вторгнення РФ він закликав адміністрацію Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти відтіснити російські війська. Проте минулого місяця він заявив, що необхідно переглянути цілі США в Україні.

"Чи на користь Америки, чи збираємося ми вкладати час, кошти та ресурси, які нам зараз так потрібні в Тихому океані?", - запитав він.

Також Уолц похвалив Трампа за те, що він підштовхнув союзників до НАТО витрачати більше коштів на оборону. Однак, на відміну від обраного президента, він не пропонував США вийти з Альянсу.

"Послухайте, ми можемо бути союзниками та друзями та вести важкі розмови", - сказав він у жовтні.

Крім того, відомо, що розкритикувавши адміністрацію Байдена за провальне виведення військ з Афганістану у 2021 році, Уолц публічно похвалив зовнішньополітичні погляди Трампа.

"Порушники порядку часто бувають неприємними... чесно кажучи, нашій установі національної безпеки і, звичайно, багатьом людям у Пентагоні, які загрузли у старих поганих звичках, потрібні такі порушення. Дональд Трамп, це той самий руйнівник", - сказав він на початку цього року.

Reuters зазначає, що раніше цього року Уолц продемонстрував свою відданість Трампу. Зокрема, він з'явився на слуханні у справі щодо приховування виплати грошей порнозірці за мовчання про стосунки. Слухання відбулося 16 травня у Манхеттені, а Уолц став одним із небагатьох законодавців, хто зважився прийти.