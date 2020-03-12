Трамп обратится к нации из-за коронавируса

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Ожидается, что Трамп расскажет о плане действия для борьбы со вспышкой коронавируса

Президент США Дональд Трамп готовит обращение к нации из-за вспышки коронавируса в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Ожидается, что Трамп пообещает "использовать все полномочия федерального правительства" для борьбы с коронавирусом, поскольку ВОЗ объявила о пандемии, а также из-за обвала рынков. На фоне растущей вспышки Трамп объявил о планах обратиться к нации из Белого дома в прайм-тайм.

"Если мы быстро избавимся от него (коронавируса, - ред.), все решится само собой... Сегодня вечером я сделаю заявление о том, что я решил предпринять, и что будет делать наша страна", - сказал Трамп.

Обращение назначено на 9 вечера по местному времени (3 часа ночи по Киеву).

Ранее сообщалось, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Напомним, финансовые рынки США демонстрируют спад на фоне нового типа коронавируса COVID-19. Индекс Dow Jones Industrial Average при открытии торгов потерял почти 3 процента, как и индекс S&P 500. Индекс NASDAQ открылся снижением на 2,6 процента.

Кроме того, цены на нефть рухнули 9 марта почти на 30% до 33 долларов за баррель.