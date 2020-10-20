Трамп назвал катастрофой главного инфекциониста США Фаучи

Президент США Дональд Трамп назвал главного инфекциониста страны Энтони Фаучи "катастрофой". Трамп и доктор Фаучи расходятся во мнениях относительно того, как лучше справиться с пандемией, в результате которой погибло более 219 тысяч человек.

Об этом Трамп заявил во время звонка в свой предвыборный штаб, что услышали несколько журналистов, сообщает Reuters.

Ранее Фаучи открыто жаловался на то, что его цитируют в рекламе кампании по переизбранию Трампа, и сказал в интервью на канале CBS, что он не удивлен тем, что сам Трамп заразился коронавирусом.

"Фаучи - это катастрофа. Если бы я послушал его, у нас было бы 500 000 смертей", - сказал Трамп.

Выступая из отеля в Лас-Вегасе перед двумя митингами в Аризоне, Трамп сказал, что американцы устали от ограничений пандемии.

"Люди говорят: "Просто оставьте нас в покое. Они устали. Люди устали слушать Фаучи и всех этих идиотов", - говорил Трамп на митингах, во время которых многие его сторонники не носят масок и стоят плечом к плечу, что противоречит указаниям Фаучи и других экспертов в области общественного здравоохранения.

Отметим, что 79-летний Фаучи работал при президентах-республиканцах и демократах. С 1984 года он является директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Напомним, Трамп заявил, что не будет закрывать США даже в случае второй волны заражения коронавирусом. Он также выступил против обязательной вакцинации от коронавируса, так как не видит в ней необходимости.

У Трампа и его супруги Мелании обнаружили коронавирус 2 октября.

Трамп 13 октября официально вернулся к предвыборной кампании после заражения COVID-19.

По словам лечащего врача президента Шона Конли, результаты теста Трампа на коронавирус последние несколько дней подряд были отрицательными, и он больше не заразен.