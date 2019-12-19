Трамп назвал голосование за импичмент "маршем политического самоубийства" демократов

Скриншот: Дональд Трамп (CNN)

Трамп считает запущенную процедуру импичмента "беззаконной и политически ангажированной"

Президент США Дональд Трамп назвал голосование в Палате представителей Конгресса по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

На данный момент американский лидер выступает перед сторонниками в штате Мичиган.

"Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. Они обесценили импичмент", - сказал он.

"После трех лет зловещей охоты на ведьм, обманов, мошенничества демократы Палаты пытаются аннулировать бюллетени десятков миллионов американцев-патриотов", - добавил Трамп.

Кроме того американский президент уверен, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после выборов 2020 года лишится своего поста.

"Я знаю точно одно: десятки миллионов американцев явятся на избирательные участки в следующем году, чтобы своим голосованием сместить Пелоси с ее поста", - заявил Трамп.

Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Трампа обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании работы Конгресса США в расследовании этого дела.

10 декабря демократы Палаты представителей США выдвинули два обвинения президенту Трампу. Дональда Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса Соединенных Штатов.

Палата представителей планировала завершить процедуру объявления импичмента президента до 25 декабря. После этого вопрос об импичменте Трампа будет передан на рассмотрение Сената, в котором большинство имеют представители Республиканской партии.

Как известно, президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.