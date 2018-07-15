Трамп намерен баллотироваться на пост президента в 2020 году

Дональд Трамп заявил, что не видит ни одного демократа, который мог бы победить его

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2020 году. Об этом сообщает Reuters.

"Ну, я полностью намерен. Кажется, все хотят меня", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли он баллотироваться на следующий срок.

Трамп также сказал, что не видит ни одного демократа, который мог бы победить его.

"Я никого не вижу. Я знаю их всех, и я никого не вижу", - сказал он.

Кроме того, Трамп рассказал детали его разговора с королевой Елизаветой.

"Да. Она сказала, что это очень - и она права - это очень сложная проблема, я думаю, никто не знал, насколько сложным это будет", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он Brexit с королевой.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что полностью доволен разговором с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся на полях саммита НАТО в Брюсселе.