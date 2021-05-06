Трамп набросился на технологических гигантов и назвал их "позором"

Екс-президент США Дональд Трамп набросился на технологических гигантов Facebook, Twitter и Google и назвал их позором. Это произошло после того, как Независимый наблюдательный совет Facebook рекомендовал пересмотреть блокировку его аккаунта.
Об этом пишет NBC News.
В своем заявлении Трамп называет технологических гигантов "позором для страны".
после штурма Капитолия.
Трамп уже начал сбор средств в связи с объявлением в Facebook. Его сторонникам начали приходить сообщения со ссылкой для пожертвования в комитет Трампа по сбору средств Save America.
Напомним, Независимый наблюдательный совет Facebook рекомендовал пересмотреть блокировку аккаунтов Трампа. Там посчитали это слишком жестким наказанием.
Ранее сообщалось, что Трамп запустил собственный сайт после удаления его аккаунтов в соцсетях. Через него он планирует коммуницировать с американцами.