Трамп о коронавирусе в США: "во всех отношениях становится лучше"

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Число случаев заболевания в Нью-Йорке, Новом Орлеане, Детройте, Бостоне и Хьюстоне сокращается

Президент Дональд Трамп заявил, что ситуация с распространением коронавируса в США улучшается. Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал C-SPAN.

Трамп отметил, что число случаев заболевания в Нью-Йорке, Новом Орлеане, Детройте, Бостоне и Хьюстоне сокращается.

"Все части страны в хорошей форме, во всех отношениях становится лучше", - заявил Трамп.

Также, по его словам, ситуация в Вашингтоне, Денвере, Сиэтле, Индианаполисе, Сент-Луисе стабильна, и число зараженных также снижается.

Напомним, в Соединенных Штатах от начала выявления первого случая состоянию на 2:00 во вторник, 28 апреля, число случаев коронавируса превысило один миллион человек. От осложнений в результате инфицирования COVID-19 умерли 56 тыс. 624 человека.

Отметим, министр финансов США Стивен Мнучин прогнозирует, что американская экономика, которая понесла серьезные потери из-за пандемии коронавируса, выздоровеет уже этим летом - в начале осени.

В частности, Сенат Соединенных Штатов принял пакет финансовой поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов.