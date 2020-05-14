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Трамп снова изменил прогноз по вакцине от COVID-19: будет готова до конца года

Новости » Коронавирус   

Разработку вакцины завершат в 2020 году, несмотря на скептические заявления ученых

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь изменил свой прогноз относительно сроков появления вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNBC.

По словам Трампа, вакцина от коронавируса будет готова к распространению до конца года, в сроки, которые некоторые ученые считают нереальными.

Напомним, накануне американский президент отказался от своих обещаний, что вакцина от COVID-19 будет готова к концу 2020 года. Трамп подчеркнул, что уже не уверен в том, что разработку вакцины от коронавируса успеют завершить до конца 2020 года.

Также РБК-Украина писало, что сейчас в США ведется разработка 8 потенциальных вакцин от коронавируса. При этом, по словам ведущего эпидемиолога США, лишь одна вакцина уже проходит клинические испытания.

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Кроме того, глава Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери недавно заявил, что не стоит ожидать появления вакцины от коронавируса в 2020 году. Кавалери отметил, что вакцина от коронавируса по оптимистическому сценарию будет готова в 2021 году.

Добавим, ранее в Италии заявили об успешном испытании потенциальной вакцины от коронавируса на животных. Теперь разработчики планируют приступить к испытанию на людях.