Трамп і Стармер провели телефонну розмову: про що говорили

У неділю, 26 січня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Сторони говорили про особисте, політику і взаємини між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

Трамп почав з того, що висловив Стармеру співчуття у зв'язку з втратою брата. Зі свого боку британський прем'єр подякував президенту США за добрі слова і привітав його з інавгурацією.

"Прем'єр-міністр віддав належне ролі президента Трампа в забезпеченні знаменної угоди про припинення вогню і звільнення заручників у секторі Газа. Президент привітав звільнення Емілі Дамарі та передав найкращі побажання її родині. Вони обговорили важливість спільної роботи із забезпечення безпеки на Близькому Сході", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили питання торгівлі та економіки, а Стармер розповів, як Британія дерегулює економіку для стимулювання зростання.

Також під час телефонного дзвінка лідери двох країн наголосили на важливості тісних і теплих зв'язків між Британією і США, а Трамп, зі свого боку, заявив про свою повагу і прихильність до королівської сім'ї.

За підсумком розмови головні представники двох країн домовилися найближчим часом зустрітися і висловили надію на подальше обговорення.