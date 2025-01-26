Трамп і Стармер провели телефонну розмову: про що говорили
У неділю, 26 січня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Сторони говорили про особисте, політику і взаємини між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.
Трамп почав з того, що висловив Стармеру співчуття у зв'язку з втратою брата. Зі свого боку британський прем'єр подякував президенту США за добрі слова і привітав його з інавгурацією.
"Прем'єр-міністр віддав належне ролі президента Трампа в забезпеченні знаменної угоди про припинення вогню і звільнення заручників у секторі Газа. Президент привітав звільнення Емілі Дамарі та передав найкращі побажання її родині. Вони обговорили важливість спільної роботи із забезпечення безпеки на Близькому Сході", - йдеться в повідомленні.
Крім того, сторони обговорили питання торгівлі та економіки, а Стармер розповів, як Британія дерегулює економіку для стимулювання зростання.
Також під час телефонного дзвінка лідери двох країн наголосили на важливості тісних і теплих зв'язків між Британією і США, а Трамп, зі свого боку, заявив про свою повагу і прихильність до королівської сім'ї.
За підсумком розмови головні представники двох країн домовилися найближчим часом зустрітися і висловили надію на подальше обговорення.
Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп відповів журналістам, що його перший закордонний візит може бути до Саудівської Аравії або до Британії. Відповідаючи на запитання він також анонсував, що протягом 24 годин проведе розмову зі Стармером.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.