Трамп хотел штурмовать Капитолий вместе с протестующими, - Reuters

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Действующий президент США Дональд Трамп собирался штурмовать Капитолий 6 января вместе с митингующими. Но его отговорили от таких планов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Трамп хотел присоединиться к митингующим, чтобы показать им свою поддержку.

Секретная служба США отказала главу Белого дома от такой идеи. Агенты предупредили Трампа, что не смогут гарантировать его безопасность, если он осмелится устраивать беспорядки с протестующими.

"Трамп успокоился и вместо этого сел на корточки в Белом доме, чтобы посмотреть по телевидению кадры массовых беспорядков, в организации которых он обвиняется", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновение сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Врей заявил, что правоохранители уже арестовали более 100 участников беспорядков в США 6 января.