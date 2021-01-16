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Трамп хотел штурмовать Капитолий вместе с протестующими, - Reuters

США, Суббота 16 января 2021 01:58
Трамп хотел штурмовать Капитолий вместе с протестующими, - Reuters
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Даша Харченко

Действующий президент США Дональд Трамп собирался штурмовать Капитолий 6 января вместе с митингующими. Но его отговорили от таких планов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Трамп хотел присоединиться к митингующим, чтобы показать им свою поддержку.

Секретная служба США отказала главу Белого дома от такой идеи. Агенты предупредили Трампа, что не смогут гарантировать его безопасность, если он осмелится устраивать беспорядки с протестующими.

"Трамп успокоился и вместо этого сел на корточки в Белом доме, чтобы посмотреть по телевидению кадры массовых беспорядков, в организации которых он обвиняется", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновение сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Врей заявил, что правоохранители уже арестовали более 100 участников беспорядков в США 6 января.

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Новости Украины В мире Дональд ТрампСоединенные Штаты АмерикиВашингтонкапитолий

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