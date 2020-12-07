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Трамп хочет запретить давать вакцину другим странам, пока не обеспечат США

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Дональд Трамп планирует запретить предоставление вакцины от коронавируса другим странами, пока ею не будут обеспечены американские штаты. Соответствующее распоряжение Трамп хочет подписать во вторник, 8 декабря.

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Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Высокопоставленные чиновники из Белого дома рассказали, что Трамп хочет объявить американцам о "приоритетном подходе

Напомним, сегодня Министерство здравоохранения Украины попросило США рассмотреть возможность предоставления Украине вакцины от коронавируса в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трампвакцина от коронавируса