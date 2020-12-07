Трамп хочет запретить давать вакцину другим странам, пока не обеспечат США

Президент США Дональд Трамп планирует запретить предоставление вакцины от коронавируса другим странами, пока ею не будут обеспечены американские штаты. Соответствующее распоряжение Трамп хочет подписать во вторник, 8 декабря.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Высокопоставленные чиновники из Белого дома рассказали, что Трамп хочет объявить американцам о "приоритетном подходе

Напомним, сегодня Министерство здравоохранения Украины попросило США рассмотреть возможность предоставления Украине вакцины от коронавируса в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".