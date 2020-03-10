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Трамп хочет снизить налоги из-за коронавируса

Новости » В мире     10.03.2020 - 07:07
Трамп хочет снизить налоги из-за коронавируса
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп пообещал снижение налога на зарплату

Власти США готовят пакет мероприятий для борьбы с влиянием последствий распространения коронавируса COVID-19 на экономику страны. Об этом на брифинге заявил президент Дональд Трамп.

В частности он пообещал снижение подоходного налога.

"Мы завтра увидимся с Сенатом и с республиканцами в Палате представителей, чтобы обсудить возможность сокращения налога на зарплату или значительного его облегчения", - сказал Трамп.

Кроме того, администрация США намерена предложить отмену наказания для компаний за вынужденное нарушение почасовой оплаты труда в связи с закрытием предприятий на карантин.

После встречи с Конгрессом глава Белого дома намерен провести пресс-конференцию и представить дальнейшие экономические шаги в подробностях.

Напомним, в США губернатор штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация имеет согласованный и четко настроенный план борьбы с новым коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, Трамп подписал законопроект о выделение на борьбу с распространением нового коронавируса 8,3 млрд долларов. Такие быстрые действия Конгресса США подчеркнули, насколько серьезно правительство воспринимает угрозу коронавируса.

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