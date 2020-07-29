Трамп готовится поставлять американскую вакцину от COVID-19 в другие страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую вакцину будут поставлять в другие страны. Он ожидает, что США выпустят 500 млн доз.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Трамп отметил, что когда в США появится вакцина, она быстро распространится по всей стране.

"Возможно, мы будем поставлять большие количество вакцины в другие части мира, как делаем это с аппаратами искусственной вентиляции легких", - сказал президент.

Он добавил, что сначала США смогут произвести 100 млн доз вакцин, как только получат все необходимые разрешения. А вскоре после этого в стране смогут выпустить 500 млн доз.

Ранее сообщалось, что фармакологическая компания Moderna в США приступила к последней, третьей стадии клинических испытаний вакцины mRNA-1273.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться в середине 2021 года.