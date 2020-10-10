ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Трамп готов стать донором плазмы крови для зараженных COVID-19

Автор: Юлия Струк

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не принимает лекарств. Он готов предоставить плазму крови с антителами для изготовления лекарств для больных COVID-19.

Об этом пишет Newsweek.

"Я не принимаю никаких лекарств уже, наверное, 8 часов... это заставляет меня чувствовать себя хорошо. Я не люблю лекарства. Мы почти закончили (лечение, - ред.) и теперь увидим, как все будет", - сказал президент США.

Трамп высоко оценил преимущества лечения, которое получил, включая экспериментальное лечение антителами от фармацевтической компании Regeneron.

Самые читаемые новости

"Антитела? Я думаю, что вы должны быть защищены где-то от двух до четырех месяцев, а может и больше, я не знаю... Если они хотят, чтобы я это сделал (предоставил плазму для лечения больных COVID-19, - ред.), я это с удовольствием сделаю", - заявил американский лидер.

Напомним, вчера Трамп заявил, что он может провести митинг во Флориде в эту субботу. Он планировал встретиться с избирателями.

Как писало РБК-Украина, Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября.

Из-за болезни глава США отказался участвовать в дебатах, запланированных на 15 октября.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Дональд ТрампКоронавирус