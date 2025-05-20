Трамп дивується, що інформація про рак у Байдена не була оприлюднена раніше

Президент США Дональд Трамп назвав новину про діагностування агресивної форми раку в екс-глави держави Джо Байдена "дуже сумною". При цьому висловив здивування, що такі дані не були озвучені громадськості раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Я здивований, що цього не було - ви знаєте, громадськість не була сповіщена давно. Тому що, щоб дістатися до дев'ятого етапу (за шкалою Глісона 9 - тобто група 5, - ред.), це довгий час", - сказав американський президент.

Також Трамп у розмові з журналістами висловився про власне фізичне здоров'я та розповів, що проходив повний огляд, та здавав когнітивні тести.

"Я з гордістю повідомляю, що впорався з ним. У мене все добре", - зазначив він.

Він Трамп під час спілкування з представниками ЗМІ припустив, що лікар, який обстежував Байдена, коли той був на посаді, міг пропустити рак або міг це приховати. У цьому контексті американський лідер знову порушив питання щодо когнітивних здібностей свого попередника на посаді президента.

Йдеться про випадок, коли у 2021 році лікар Байдена доктор Кевін О’Коннор написав у доповідній записці, що його пацієнт "залишається придатним до виконання обов'язків і повністю виконує всі свої обов’язки без будь-яких винятків чи пристосувань".

Зараз Трамп зазначив, що в питанні діагностування у Байдена раку передміхурової залози "це міг бути той самий лікар, і хтось не розповідає факти... це велика - це велика проблема".