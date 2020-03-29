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Трамп не будет вводить в Нью-Йорке жесткий карантин, несмотря на число зараженных COVID-19

Новости » Коронавирус     29.03.2020 - 10:30
Трамп не будет вводить в Нью-Йорке жесткий карантин, несмотря на число зараженных COVID-19
Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

По его словам, карантин не нужен

Президент США Дональд Трамп не будет вводить жесткий карантин в штате Нью-Йорк, несмотря на число зараженных коронавирусом COVID-19. Об этом Трамп написал в Twitter.

В частности было решено не ограничивать въезд и выезд из штата.

"По рекомендации рабочей группы Белого дома по коронавирус и после консультаций с губернатором штата Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, мы выдадим рекомендации относительно путешествий. Карантин не нужен", - завил Трамп.

Трамп не будет вводить в Нью-Йорке жесткий карантин, несмотря на число зараженных COVID-19Губернатор штата Эндрю Куомо также заявил, что в штате уже введены карантинные меры, в частности запрещены массовые мероприятия. Он пояснил, если Нью-Йорк заблокировать - это повлияет на экономику США.

Напомним, в Соединенных Штатах зарегистрировано уже больше 2000 смертей от коронавируса, по состоянию на вечер субботы, 28 марта. Всего в США уже свыше 121 тысячи больных коронавирусом.

Как сообщала газета The New York Times, при нынешнем темпе распространения коронавирус в одном лишь в американском Нью-Йорке, количество пострадавших будет больше, чем в китайском Ухане или итальянской Ломбардии. Сейчас скорость распространения коронавирус в Нью-Йорке составляет чуть больше 30% процентов ежедневно.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКоронавирус
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