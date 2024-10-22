Батько вийшов у двір і врятувався: атака РФ вбила майже цілу родину у Сумах

У ніч на 22 жовтня в місті Суми сталась чергова трагедія через ворожу атаку безпілотників типу "Шахед". Один з них влучив у житловий квартал, знищивши будинки та забравши життя трьох членів сім'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Суспільне Суми" та Telegram президента України Володимира Зеленського.

За словами місцевих жителів, найбільше постраждала одна з сімей, яка мешкала в будинку, куди і влучив дрон. Як повідомили очевидці, серед загиблих - 14-річна дівчина та її мати. Вони перебували вдома, коли стався удар.

Батько дівчини був у цей момент у дворі, що врятувало йому життя. Проте трагедія не оминула й іншу частину його родини: загинула сестра чоловіка, яка мешкала поруч.

Фото: вулиця у Сумах, куди влучив шахед (ДСНС України, Національна поліція)

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергову атаку на Сумщину, під час якої область зазнала масованих російських ударів. Він зазначив, що українські воїни ефективно відбивали атаки: за останню добу тільки у Сумах було знищено понад 20 "Шахедів".

На жаль, ці атаки призвели до втрат серед мирного населення. Президент висловив свої співчуття родині загиблих.

Вибух також наніс серйозні пошкодження навколишнім будинкам. Служби екстреної допомоги приїхали на місце події, проводяться рятувальні роботи та обстеження постраждалого району.

Як повідомляє прокуратура, внаслідок нічної атаки на Суми поранений 50-річний чоловік, його 50-річна дружина, 62-річна сестра та 14-річна донька загинули. Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.