Трагічна ДТП на Харківщині: загинула трирічна дитина, водій вкоротив собі віку

У Богодухівському районі Харківської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Внаслідок зіткнення загинули двоє пасажирів, серед них трирічна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.
Аварія відбулась сьогодні, 25 травня, близько 14:40 на автодорозі Харків-Охтирка поблизу села Крупчине Богодухівського району.
За даними правоохоронців, попередньо відомо, що водій Hyundai Tucson, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та не впорався з керуванням транспортним засобом.
Це призвело до дотичного зіткнення з попутним автомобілем Fiat Tipo та з подальшим зіткнення з транспортним засобом Renault Magnum з напівпричепом, який їхав по зустрічній смузі руху.
Внаслідок ДТП на місці події загинули двоє пасажирів Hyundai - 45-річна жінка та трирічна дівчинка.
"Перебуваючи в стані сильного емоційного потрясіння, покінчив життя самогубством 52-річний водій цього транспортного засобу", - повідомили в поліції.
Кермувальники інших автомобілей, як зазначили правоохоронці, зазнали гострої реакції на стрес.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, що на початку місяця у Харкові легковик зіткнувся з "КАМАЗом". Як результат загинули троє людей.
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