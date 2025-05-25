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Трагічна ДТП на Харківщині: загинула трирічна дитина, водій вкоротив собі віку

Фото: ДТП на Харківщині забрала життя дитини (facebook.com)
Автор: Каріна Левицька

У Богодухівському районі Харківської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Внаслідок зіткнення загинули двоє пасажирів, серед них трирічна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Аварія відбулась сьогодні, 25 травня, близько 14:40 на автодорозі Харків-Охтирка поблизу села Крупчине Богодухівського району.

За даними правоохоронців, попередньо відомо, що водій Hyundai Tucson, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та не впорався з керуванням транспортним засобом.

 

Це призвело до дотичного зіткнення з попутним автомобілем Fiat Tipo та з подальшим зіткнення з транспортним засобом Renault Magnum з напівпричепом, який їхав по зустрічній смузі руху.

Внаслідок ДТП на місці події загинули двоє пасажирів Hyundai - 45-річна жінка та трирічна дівчинка.

"Перебуваючи в стані сильного емоційного потрясіння, покінчив життя самогубством 52-річний водій цього транспортного засобу", - повідомили в поліції.

Кермувальники інших автомобілей, як зазначили правоохоронці, зазнали гострої реакції на стрес.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що на початку місяця у Харкові легковик зіткнувся з "КАМАЗом". Як результат загинули троє людей.

Ми також писали, що у ДТП на Полтавщині загинули поліцейський і військовий з ТЦК. Повідомляється, що чоловіки загинули під час виконання своїх службових обов'язків.

Крім того, ми повідомляли, що ще на початку січня у Голосіївському районі Києва сталася ДТП. Тоді унаслідок зіткнення мінівена та автобуса загинули двоє людей.

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ДТПХарків