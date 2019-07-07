Трагедия на востоке Украины продолжается, - Туск

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Туск заявил, что в Украине продолжается трагедия для местных жителей, которые в ловушке войны России

Президент Европейского Совета Дональд Туск после визита в зону проведения операции Объединенных сил с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что на востоке Украины продолжается трагедия с гуманитарными последствиями для местных жителей, которые оказались в ловушке войны Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Туска в Twitter.

"Посетил Станицу Луганскую сегодня с президентом Владимиром Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается, с гуманитарными последствиями для местных жителей, оказавшихся в ловушке войны России", - заявил президент Европейского Совета.

Он также добавил, что имел хорошие встречи с храбрыми украинскими солдатами, наблюдателями ОБСЕ, а также гуманитарными организациями.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский и Туск посетили район ООС. Во время визита президента Украины и Европейского Совета сопровождал главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирський, а также председатель Государственной пограничной службы Сергей Дайненко.