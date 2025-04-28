Трагедія у Ванкувері: водієві висунули звинувачення у вбивстві

У суботу в канадському місті Ванкувер позашляховик в'їхав у натовп людей. Уже відомо, що водієві висунули звинувачення у вбивствах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і NBC News .

Унаслідок трагедії загинули щонайменше 11 осіб і понад два десятки дістали поранення. За даними поліції, деякі жертви залишаються невпізнаними, а наймолодшому було 5 років.

Прокуратура Британської Колумбії висунула 30-річному Кай-Джі Адабу Ло обвинувачення у восьми вбивствах другого ступеня. Також у поліції заявили, що очікують подальших звинувачень проти жителя Ванкувера, який залишається під вартою.

На прес-конференції в неділю влада попередила, що кількість загиблих може зрости. Також повідомляється, що підозрюваний має історію психічного захворювання і був відомий поліції. Чиновники підтвердили, що подія не є актом тероризму.

"Схоже, що основною проблемою тут є психічне здоров'я", - заявив мер Кен Сім.