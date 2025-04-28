Трагедія у Ванкувері: водієві висунули звинувачення у вбивстві
У суботу в канадському місті Ванкувер позашляховик в'їхав у натовп людей. Уже відомо, що водієві висунули звинувачення у вбивствах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і NBC News.
Унаслідок трагедії загинули щонайменше 11 осіб і понад два десятки дістали поранення. За даними поліції, деякі жертви залишаються невпізнаними, а наймолодшому було 5 років.
Прокуратура Британської Колумбії висунула 30-річному Кай-Джі Адабу Ло обвинувачення у восьми вбивствах другого ступеня. Також у поліції заявили, що очікують подальших звинувачень проти жителя Ванкувера, який залишається під вартою.
На прес-конференції в неділю влада попередила, що кількість загиблих може зрости. Також повідомляється, що підозрюваний має історію психічного захворювання і був відомий поліції. Чиновники підтвердили, що подія не є актом тероризму.
"Схоже, що основною проблемою тут є психічне здоров'я", - заявив мер Кен Сім.
Що передувало
Нагадаємо, у Ванкувері (Канада) чорний позашляховик влетів у натовп під час фестивалю Lapu Lapu Day - фестивалю, який названо на честь національного героя Філіппін. Трагедія трапилася поруч від 41-ї авеню і вулиці Фрейзер близько 20:14 за місцевим часом у суботу.
У зв'язку з наїздом було відомо, що люди дістали травми і смертельні поранення. У неділю поліція поінформувала, що на фестивалі загинули 9 людей, ще кілька інших отримали травми, проте кількість не уточнювали. Невдовзі стало відомо, що кількість загиблих зросла до 11.
На смертельний інцидент відреагував президент Володимир Зеленський, висловивши співчуття постраждалим від імені України.
"У цей скорботний день українці щиро поділяють біль канадців, мешканців Ванкувера та філіппінської громади Канади. Наші співчуття родинам загиблих і побажання якнайшвидшого одужання всім пораненим. Бажаємо сили нашим друзям у Канаді та на Філіппінах!" - написав глава держави в соцмережах.
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