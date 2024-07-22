Трагедія на тросовому атаракціоні у Києві: пошуки молодика продовжуються

Що передувало

Нагадаємо, вчора в Києві обірвався трос на атракціоні, за допомогою якого шукачі екстриму могли пролетіти над Дніпром на Труханів острів.

За даними джерел РБК-Україна, в результаті обриву троса загинув хлопець 2004 року народження.

За фактом вчорашньої загибелі людини на атракціоні розпочато розслідування. Прокуратура намагалась припинити роботу даного атракціону ще у 2021 році.

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