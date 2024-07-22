Трагедія на тросовому атаракціоні у Києві: пошуки молодика продовжуються

У Києві 21 липня обірвався трос атракціону через Дніпро. Працівники поліції спільно з рятувальниками ДСНС сьогодні вранці продовжили пошуки тіла загиблого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Як відомо, 20-річний хлопець вчора, перебуваючи на атракціоні через Дніпро, упав у воду внаслідок обриву троса.
Зазначається, що інформація про нещасний випадок, надійшла до поліції Києва вчора, близько другої години дня.
"Пошукова операція, яку здійснювали працівники відділу поліції у річковому порту Київ та рятувальники ДСНС тривала близько семи годин. За цей час було обстежено водолазами 8000 метрів квадратних дна, а також 12000 метрів квадратних за допомогою ехолота", - інформують у повідомленні.
Як зазначили правоохоронці, вчора з настанням сутінок пошукова операція була припинена. Наразі пошукові заходи продовжено.
Нагадаємо, вчора в Києві обірвався трос на атракціоні, за допомогою якого шукачі екстриму могли пролетіти над Дніпром на Труханів острів.
За даними джерел РБК-Україна, в результаті обриву троса загинув хлопець 2004 року народження.
За фактом вчорашньої загибелі людини на атракціоні розпочато розслідування. Прокуратура намагалась припинити роботу даного атракціону ще у 2021 році.
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