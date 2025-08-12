Трагедія в Техасі: озброєний чоловік вбив двох дорослих і дитину

У понеділок, 11 серпня, у столиці Техасу, Остіні, трапилася страшна трагедія - озброєний чоловік відкрив вогонь на парковці магазину Target. В результаті стрілянини загинуло двоє дорослих і дитина.

Після інциденту чоловік втік, викравши одразу два автомобілі: спочатку розбив перший, а потім заволодів ще одним з автосалону. Поліція затримала підозрюваного за допомогою електрошокера приблизно за 32 кілометри від місця події.

Начальник поліції Остіна Ліза Девіс повідомила, що підозрюваному близько 30 років, і він має історію психічних розладів. Мотиви злочину наразі з’ясовуються.

Правоохоронці знайшли трьох поранених із вогнепальними пораненнями безпосередньо на парковці Target - двоє загинули на місці, а третій помер дорогою до лікарні. Четвертій особі надали медичну допомогу, але її травми не були пов’язані зі стріляниною.

Місцеві жителі, які ще кілька годин до трагедії відвідували магазин, були шоковані, побачивши численні машини поліції та оточену територію. Стрілянина сталася в розпал сезону шкільних закупівель, що додало трагедії особливої болючості.

Компанія Target висловила співчуття родинам загиблих та пообіцяла надати психологічну підтримку своїм працівникам.

"Наші серця з тими, кого торкнулася ця трагедія", - йдеться у їхній заяві.

Начальник поліції підкреслила: "Це дуже сумний день для Остіна. Я висловлюю щирі співчуття сім’ям жертв". Розслідування триває, і поліція працює над встановленням всіх обставин злочину.