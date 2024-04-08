Трагедія на станції фунікулера у Києві: ДБР відкрило кримінальне провадження

Що сталось

Сьогодні, 7 квітня, на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який працює водієм в Управлінні державної охорони та неповнолітнім.

Після виходу з вагона чоловік штовхнув підлітка внаслідок чого останній розбив головою скло та отримав смертельний поріз шиї. Хлопець помер на місці подій.

Відкрито кримінальне провадження

"Затриманий вже відсторонений від виконання своїх обовʼязків. Його командування надає повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій", - пише ДБР.

Наразі проводиться весь комплекс оперативно-слідчих дій. Також вирішується питання щодо оголошення про підозру в умисному вбивстві.

Як пише Управління державної охорони України, військовослужбовця було взято під варту.

"Управління державної охорони України вже надає всю необхідну допомогу правоохоронним органам та буде всіляко сприяти в проведенні досудового розслідування", - додає управління.

Згідно з даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону, затриманий 1994 року народження.