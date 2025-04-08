Трагедія, що назавжди змінила місто: сьогодні річниця авіаудару по вокзалу в Краматорську

Деталі трагедії у Краматорську

На початку повномасштабного вторгнення вокзал у Краматорську став один із головних пунктів на Донеччині для евакуації мирного населення. 8 квітня 2022 року на цій залізничній станції зібралось понад 4 тисячі осіб, які планували виїжджати у безпечніші регіони.

О 10:28 РФ завдало удару ракетою "Точка-У" з касетними боєприпасами. Вона вибухнула високо в повітрі й розкидала касетні елементи по вокзалу, залізничних шляхах і прилеглій території. Уламки ракети розкидало на площу 55 тисяч кв. м.

Внаслідок удару 38 людей загинули одразу, ще 23 людини - у лікарні. Серед загиблих було 7 дітей. Поранення різної складності отримала 121 особа.

Внаслідок атаки РФ загинула 61 людина (фото: Getty Images)

Жертвами атаки стали 7 дітей (фото: Getty Images)

"Точка У", якою росіяни вдарили по вокзалу у Краматорську (фото: Getty Images)

Одразу після атаки Росія цинічно заявила, що удар по залізничній станції завдала Україна, хоч за 5 хвилин до атаки російський державний медіаресурс "РИА Новости" опублікував новину про теракт. РФ заявила, що на вокзалі було скупчення українських військових. Вершиною цинізму стало те, що окупанти завдали удару ракетою, на якій написали "За дітей".

Після атаки СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею 438 КК України "Порушення законів і звичаїв війни". Через півтора місця у відомстві заявили, що отримали неспростовні докази причетності РФ до цього обстрілу. Траєкторія польоту ракети та аналізу інших аспектів показали, що удар завдали з території Донецької області, яка ще з 2014 року перебуває під окупацією.

Вокзал Краматорська після трагедії (фото: Донецька обласна військова адміністрація)

На місці трагедії зведуть пам'ятник жертвам (фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас)

Історії очевидців

Одразу після атаки на залізничну станцію допомогу пораненим надавали парамедики поліції, а також очевидці трагедії, які не постраждали.

"Першою була бабуся. Поранення черевної порожнини, треба було зробити огляд. Дуже багато людей, крові дуже багато. Ти просто бачиш - лежать тіла, і ти розумієш - по ознаках, що людині не вистачало кисню, людина померла від кровотечі. І коли ти вже починаєш з однієї людини перемикатися далі. А лежать діти... Лежала дитина - пів голови не було і, певно, батько поряд", - розповіла інспекторка сектору комунікації Краматорського відділу поліції Мар'яна Ткаченко.

Під час атаки поранення отримали 121 людина (фото: Getty Images)

19-річна на той момент Анастасія Шестопал 8 квітня на станції повинна була зустрітись із водієм BlaBlaCar, щоб виїхати у Дніпро. Вона теж постраждала від атаки РФ.

"Я лежала на землі, відчуваючи сильний біль в лівій нозі. Навкруги паніка: люди кричать, бігають. Мені самій хотілося втекти звідси подалі, але я не могла. Ти ніби розумієш, що відбувається, але не до кінця. Думаєш, ще трохи - і весь цей кошмар закінчиться. Але проходять хвилини, які розтягнулися на цілу вічність, а ти так само лежиш в калюжі власної крові", - згадувала згодом дівчина. Медики вчасно надали їй першу допомогу і доставили у лікарню Дніпра.

11-річна Яна Степаненко тоді була на вокзалі з сім'єю. Внаслідок удару дівчинка втратила обидві ноги, її мама - одну, брат уцілів.

"Ми зібралися поїхати у Яремче до сестри чоловіка. У нас почало прилітати у будинки. Вона нас покликала... Я взагалі нічого не чула (під час обстрілу у Краматорську, - ред.). Коли я відкрила очі, бачу, що лежить наша тьотя Таня. На ній Яна, там люди, страшно, я намагалася встати, але куди. Я подивилася на ногу, подивилася на Яну, а у неї кросівок немає", - розповідає мама дівчинки.

Жінка з донькою пройшли тривалу реабілітацію в Україні, а тоді протезування в США. Яна торік взяла участь у Бостонському марафоні, де пробігла 5 км, щоб зібрати гроші на протез для пораненого військового.

Яна після атаки втратила обидві ноги (фото: Emilio Morenatti/dobro.ua)