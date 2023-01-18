"Трагедія в серці охопленої війною України": як світ реагує на катастрофу в Броварах

Трагедія в серці охопленої війною України

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн висловила співчуття сім'ям загиблих сьогодні у Броварах, президенту Володимиру Зеленському та всій країні. "Трагедія вражає в серце охопленої війною України", - так відреагувала голова ЄК на катастрофу.

Естонія сумує разом із Україною. Про це написала у Twitter прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

"Ще одне трагічне нагадування про неймовірно високу ціну, яку платить Україна під час боротьби за свободу проти Росії", - прокоментувала аварію Каллас.

Глава Європейської Ради Шарль Мішель приєднався до слів співчуття та назвав загиблого у катастрофі Дениса Монастирського великим другом Євросоюзу.

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас наголосив, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін "були чудовими партнерами по співпраці та друзями". Політик висловив глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на авіакатастрофу: "З глибоким сумом я отримав звістку про катастрофу вертольота в Броварах під Києвом, внаслідок якої загинули кілька людей, зокрема високопосадовці МВС України. Мої думки з сім'ями та близькими жертвами".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що трагедія у Броварах знову показала величезні втрати України у війні.

Глава Франції Еммануель Макрон висловив співчуття та підтримку Україні після катастрофи у Броварах.

"Засмучені трагічною загибеллю міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського. З думкою про всіх постраждалих у цій жахливій події, що сталася біля дитячого садка, про дітей та сім'ї. Франція висловлює співчуття українським друзям", - заявив Макрон.

"Наші серця з громадою Броварів та партнерами у МВС" - написала посол США в Україні Бріджіт Брінк, повідомивши, що приголомшена та засмучена новиною про катастрофу вертольота.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що глава МВС Денис Монастирський був великим другом Британії.

Клеверлі запевнив Україну в підтримці: "Трагічна новина про аварію вертольота в Україні сьогодні вранці, яка забрала життя міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, членів його команди та мирних жителів. Денис був справжнім другом Великої Британії. Ми готові підтримати Україну, чим зможемо".

Посол Британії Мелінда Сіммонс розповіла, що трагічна загибель керівництва МВС України та мирних жителів стала для неї шоком.

"Я добре знала і міністра Монастирського, і його першого заступника Єніна. Мої щирі співчуття їхнім сім'ям та нашим партнерам в уряді України через цю втрату", - заявила посол.

Що сталося у Броварах

Вранці 18 січня у Броварах розбився гелікоптер. Він упав поряд із дитячим садком, після чого спалахнула пожежа. Також було пошкоджено один із багатоповерхових будинків поряд із садком.

Внаслідок авіакатастрофи загинуло 17 людей. Перебувають у лікарні 25 осіб, кілька з них – у тяжкому стані у реанімації.

На борту вертольота було 9 осіб, зокрема керівники МВС України. Голова міністерства Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар міністерства Юрій Лобкович прямували до Харкова. Усі вони загинули.

За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальну справу. СБУ розглядає кілька версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність вертольота, навмисні дії щодо знищення транспортного засобу.