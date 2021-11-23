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Трагедия на рождественском параде в США: водителю предъявили обвинение

Автор: Наталья Скороход

Водителю автомобиля, который наехал на людей на рождественском параде в Висконсине, предъявили обвинение в умышленном убийстве. Как известно, в результате трагедии, произошедшей в США, 5 человек погибли и 48 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения на основании их расследования.

Также полиция исключает

В настоящее время

В полиции уточнили, что в результате трагедии травмы получили 48 человек. Раненые были доставлены в шесть районных больниц службами быстрого реагирования, а также другими жителями, которые присутствовали на параде.

Жертвами происшествия стали пожилые люди, однако в больницы попало и немало детей. По словам врачей, некоторые дети получили серьезные травмы головы и переломы костей.

Напомним, что полиция назвала причину трагедии в Висконсине. Они убеждены в том, что водитель действовал умышленно.

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