Трагедия на рождественском параде в США: водителю предъявили обвинение

Ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения на основании их расследования.

Также полиция исключает

В настоящее время

В полиции уточнили, что в результате трагедии травмы получили 48 человек. Раненые были доставлены в шесть районных больниц службами быстрого реагирования, а также другими жителями, которые присутствовали на параде.

Жертвами происшествия стали пожилые люди, однако в больницы попало и немало детей. По словам врачей, некоторые дети получили серьезные травмы головы и переломы костей.