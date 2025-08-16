Трагедія на рейках біля кордону з Німеччиною: одна людина загинула, десятки травмованих

Інцидент стався напередодні неподалік невеликого містечка Тінглефф, що на півдні Данії поблизу кордону з Німеччиною.

За інформацією Данського залізничного управління, поїзд зійшов з рейок після зіткнення з транспортним засобом на залізничному переїзді, де, за повідомленнями поліції, не було огорож.

За даними місцевих ЗМІ, у поїзді перебувало 95 осіб, зокрема шкільний клас, але жоден учень не зазнав серйозних травм.

Натомість двох дорослих осіб, що зазнали поранень, доставили до лікарні рятувальним гелікоптером.

Через аварію рух поїздів між Тінглеффом та Сьондерборгом був призупинений до кінця дня п’ятниці та на суботу, 16 серпня, а Данська державна залізниця (DSB) відкрила кризову гарячу лінію для пасажирів.

На місці події працювали рятувальні служби та поліція. Причини аварії наразі з’ясовуються.