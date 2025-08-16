ua en ru
Трагедія на рейках біля кордону з Німеччиною: одна людина загинула, десятки травмованих

Субота 16 серпня 2025
Трагедія на рейках біля кордону з Німеччиною: одна людина загинула, десятки травмованих Ілюстративне фото: поїзд (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У п’ятницю, 15 серпня 2025 року, у південній Данії сталася залізнична аварія, внаслідок якої загинула одна особа, а кілька інших отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інцидент стався напередодні неподалік невеликого містечка Тінглефф, що на півдні Данії поблизу кордону з Німеччиною.

За інформацією Данського залізничного управління, поїзд зійшов з рейок після зіткнення з транспортним засобом на залізничному переїзді, де, за повідомленнями поліції, не було огорож.

Трагедія на рейках біля кордону з Німеччиною: одна людина загинула, десятки травмованих

За даними місцевих ЗМІ, у поїзді перебувало 95 осіб, зокрема шкільний клас, але жоден учень не зазнав серйозних травм.

Натомість двох дорослих осіб, що зазнали поранень, доставили до лікарні рятувальним гелікоптером.

Через аварію рух поїздів між Тінглеффом та Сьондерборгом був призупинений до кінця дня п’ятниці та на суботу, 16 серпня, а Данська державна залізниця (DSB) відкрила кризову гарячу лінію для пасажирів.

На місці події працювали рятувальні служби та поліція. Причини аварії наразі з’ясовуються.

Інші аварії

Нагадаємо, в Мюнхені 27 липня поблизу міста Рідлінген (федеральна земля Баден-Вюртемберг) регіональний експрес з щонайменше 100 пасажирами, який рухався за маршрутом Ройтлінген - Ульм, зійшов з рейок. Внаслідок інциденту загинуло три людини.

За попередніми даними, вагони могли зійти з рейок через сильну грозу.

В той же день близько 400 пасажирів швидкісного німецького поїзда ICE опинилися в пастці в тунелі поблизу Відня через аварійну зупинку.

