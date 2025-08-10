ua en ru
Трагедія в Японії: двоє боксерів померли після боїв, ще один у комі

Токіо, Неділя 10 серпня 2025 12:42
Трагедія в Японії: двоє боксерів померли після боїв, ще один у комі Фото: Шігетоші Котарі та Хіромаса Уракава пішли з життя після боїв (x.com/WorldBoxingOrg)
Автор: Андрій Костенко

У Токіо сталася трагедія під час вечора професійного боксу. Двоє японських боксерів померли від травм, отриманих у поєдинках, а ще один перебуває в комі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Ring.

Що трапилося під час боксерського шоу

28-річний Шігетоші Котарі (8-2-2, 5 КО) провів 12-раундовий бій у другій напівлегкій вазі проти Ямато Хати (17-2-1, 16 КО), який завершився внічию. Після поєдинку Котарі втратив свідомість у роздягальні.

Медики діагностували субдуральну гематому, провели термінову операцію на мозку, але за шість днів спортсмен помер.

Трагедія в Японії: двоє боксерів померли після боїв, ще один у комі

Шігетоші Котарі (фото: x.com/WorldBoxingOrg)

Ще одним трагічним випадком став бій у легкій вазі між Хіромасою Уракавою (10-4, 7 КО) та Йоджі Сайто. 28-річний Уракава програв нокаутом у восьмому раунді та був госпіталізований із тяжкою черепно-мозковою травмою. Попри операцію, 9 серпня боксер помер.

Трагедія в Японії: двоє боксерів померли після боїв, ще один у комі

Хіромаса Уракава (фото: x.com/WorldBoxingOrg)

Суперник Котарі, Ямато Хата, також був госпіталізований після поєдинку й перебуває в комі.

Обидва трагічні бої відбувалися в рамках шоу в Токіо 2 серпня під егідою Японської боксерської комісії. Організатором вечора виступив відомий місцевий промоутер Акіхіко Хонда.

Раніше ми повідомляли, що раптово помер 25-річний футболіст "Зорі".

Також читайте про загибель олімпійської чемпіонки Лаурі Дальмаєр , тіло якої знайшли у горах.

