Трагедія на полігоні у "Десні": у ДБР назвали причину загибелі військових

Слідчі Державного бюро розслідувань встановили, що військові у навчальному центрі у "Десна" Чернігівської області загинули через детонацію артилерійського снаряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радниці з комунікацій ДБР Тетяни Сапьян в ефірі телемарафону.

"Розслідування кримінального провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю триває. Наразі та інформація, яка дозволена до оприлюднення, звучить таким чином: слідчим вся інформація відома. Це був артилерійський снаряд", - сказала Сапьян. Вона додала, що зараз тривають експертизи й досудове розслідування. "Подібні кримінальні провадження щодо наших військових люблять тишу", - наголосила радниця.