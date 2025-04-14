Трагедія з пілотом F-16 і смертоносний ракетний удар по Сумах: новини за вихідні

Подвійний ракетний удар по Сумах

В неділю, 13 квітня, російські війська завдали подвійного ракетного удару по центру Сум. За останніми даними, внаслідок атаки загинули понад 30 осіб, серед них двоє дітей, а кількість поранених вже перевалила за сотню.

За даними Сумської обласної військової адміністрації, удари були нанесені двома балістичними ракетами, що призвело до значних руйнувань цивільної інфраструктури, включаючи житлові та нежитлові будівлі.

Як зазначила місцева влада, Росія знову атакувала ракетою з касетними боєприпасами, і ворожа ракета вибухнула над містом.

Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що Росія отримає жорстку відповідь за цей напад, наголосивши, що ворог отримає "нашу лють і відплату". ​

Цей напад викликав обурення серед міжнародної спільноти. Західні лідери засудили дії Росії, зазначивши, що такі атаки свідчать про відсутність поваги до людського життя.

Все, що відомо про наслідки ракетного удару по місту Суми можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Капітан Іванов поліг у бою

В суботу, 12 квітня, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що під час виконання бойового завдання загинув 26-річний український пілот Павло Іванов.

Іванов був льотчиком на винищувачі F-16.

Повітряні сили ЗСУ не уточнили, де саме та за яких обставин сталася трагедія. Поки відомо, що пілот загинув 12 квітня, боронячи Україну від окупантів. Обставини встановлює міжвідомча комісія, яка вже почала роботу.

Український президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання "Героя України" пілоту Павлу Іванову.

Детальніше про те, що відомо про загибель українського пілота F-16, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Адміністрація Трампа планує депортувати мільйон мігрантів за рік

Адміністрація американського президента Дональда Трампа планує щороку депортувати 1 мільйон мігрантів.

За словами чотирьох знайомих із планами нинішніх і колишніх федеральних посадовців, для реалізації цього плану, радник Білого дому Стівен Міллер майже щодня координує дії з Міністерством національної безпеки (DHS) та іншими федеральними відомствами.

Один зі способів швидко збільшити кількість випровадити - депортувати частину з 1,4 млн осіб, щодо яких уже винесені остаточні рішення про випровадження, але які досі залишаються у США через відмову країн походження прийняти їх назад.

Середня пенсія в Україні зросла на 15 доларів

За останні 30 років середня пенсія в Україні зросла у 122 рази, доларова - у 5,6 раза.

РБК-Україна детально розповіло, що стоїть за цими цифрами.

Чи фізично здатен Трамп бути лідером США

Президент США Дональд Трамп пройшов щорічний медогляд. Лікарі оцінили його стан здоров'я та розповіли, чи здатен він бути американським лідером.

Зокрема президентський лікар Капіт Шон П. Барбабелла повідомив, що 11 квітня 2025 року президент Дональд Трамп пройшов щорічний медичний огляд у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда.

Барбабелла зазначив, що президент дав згоду на оприлюднення результатів медичного огляду.

В медичній довідці детально описані життєві показники Трампа, такі як: вік, зріст, вага, температура, пульс та тиск в стані спокою. Також описано результати фізичного обстеження та проведеної діагностики.

Детальніше про те, що сказав президентський лікар щодо здоров'я Трампа, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Британія призупиняє мита

Голова британського уряду Кір Стармер призупиняє імпортні мита на десятки товарів, щоб підтримати британські компанії, які постраждали через нові тарифи президента США Дональда Трампа.

Відомо, що уряд Британії знизить до нуля на два роки мита на 89 товарів - від акумуляторів для електромобілів до фруктового соку. Такі ставки діятимуть до липня 2027 року.

Серед товарів зі зниженими митами - алюмінієві колеса та компоненти для батарей електрокарів.

Ізраїль погрожує посилити наступ на ХАМАС

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що якщо ХАМАС не погодиться на угоду про звільнення заручників, ЦАХАЛ посилить наступ у Газі.

Він підкреслив, що головна мета операцій ЦАХАЛ полягає в тому, щоб примусити ХАМАС погодиться на угоду зі звільнення заручників.

Якою буде погода в Україні перед Великоднем

Перед Великоднем в Україні очікується нестабільна погода - з потеплінням, дощами та різкими перепадами температур.

Синоптики розповіли, яким буде новий робочий тиждень перед святом. Детальніше про погоду на новий тиждень, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.