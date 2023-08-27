Трагедія під Житомиром: у Повітряних силах розкрили імена всіх загиблих пілотів

Під час виконання бойового завдання у небі над Житомирською областю зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Внаслідок аварії загинули троє пілотів. Вони були досвідченими льотчиками і захищали небо України, зокрема виконували завдання на Східному та Запорізькому напрямках.

Внаслідок авіакатастрофи загинули:

Капітан Андрій Пільщиков з позивним "Джус". Льотчик родом з Харкова 8 років життя присвятив авіації. З початком повномасштабної війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань в складних умовах. Здобув низку державних та відомчих нагород. Активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16.

Льотчик родом з Харкова 8 років життя присвятив авіації. З початком повномасштабної війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань в складних умовах. Здобув низку державних та відомчих нагород. Активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16. Майор В'ячеслав Мінка. Пілот мешкав у Київській області. Повернувся в авіацію у 2015 році, коли російський агресор напав на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі.

Пілот мешкав у Київській області. Повернувся в авіацію у 2015 році, коли російський агресор напав на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі. Майор Сергій Проказін. Пілот проживав у Полтавській області, 24 роки життя присвятив авіації: від льотчика - до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів.

Фото: у Повітряних силах розкрили імена всіх загиблих пілотів (facebook.com/Vbtaps)

Авіакатастрофа під Житомиром

У п'ятницю, 25 серпня у Житомирській області зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Внаслідок аварії загинули троє українських пілотів.

ДБР вже розпочало розслідування авіакатастрофи. Профільні фахівці проведуть діагностику "чорних ящиків".

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що терміни розслідування авіакатастрофи у Житомирській області поки невідомі. Воно може тривати до півроку.

РБК-Україна зібрало інформацію про загиблого льотчика "Джуса", який був відомий в Україні та за кордоном, - читайте про це у нашому матеріалі.

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