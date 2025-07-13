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Трагедія під Полтавою: в аквапарку загинула дитина

Неділя 13 липня 2025 05:35
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Трагедія під Полтавою: в аквапарку загинула дитина Ілюстративне фото: під Полтавою потонула дитина (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

У селі Супрунівка в Полтавській області загинув шестирічний хлопчик, впавши у воду в аквапарку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

"До відділу №2 Полтавського районного управління поліції 12 липня близько 18:00 надійшло повідомлення від медиків про те, що на території аквапарку у Супрунівці дитина впала у басейн. На жаль, врятувати хлопчика не вдалося", - повідомили в поліції.

Слідство встановило, що падіння дитини у воду було нещасним випадком. Хлопчика витягли з води і намагалися реанімувати, але врятувати його так і не вдалося.

"За даним фактом слідчими вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Причини та обставини трагедії з’ясовує слідство", - підсумували в поліції.

Трагедія в Дніпрі

Нагадаємо, у травні 2025 року в Дніпрі потонув чоловік у водоймі. Підлітки бачили, що він тоне і знімали цей момент на відео, але так і не допомогли чоловікові.

Ба більше, поки чоловік боровся за своє життя, неповнолітні сміялися.

Як уникнути трагедії на воді

Основними умовами безпеки на воді є правильний вибір місць для купання та контроль над дітьми. Відпочивати краще у спеціально відведених та обладнаних місцях. Безпечніше це робити вдень.

Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду за температури води не менше ніж +18°C, повітря не нижче ніж +24°C.

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