Трагедія під Полтавою: в аквапарку загинула дитина

У селі Супрунівка в Полтавській області загинув шестирічний хлопчик, впавши у воду в аквапарку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

"До відділу №2 Полтавського районного управління поліції 12 липня близько 18:00 надійшло повідомлення від медиків про те, що на території аквапарку у Супрунівці дитина впала у басейн. На жаль, врятувати хлопчика не вдалося", - повідомили в поліції.

Слідство встановило, що падіння дитини у воду було нещасним випадком. Хлопчика витягли з води і намагалися реанімувати, але врятувати його так і не вдалося.

"За даним фактом слідчими вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Причини та обставини трагедії з’ясовує слідство", - підсумували в поліції.