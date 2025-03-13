Трагедія в Одесі 2014 року. ЄСПЛ назвав Україну винною, але визнав причетність РФ

Європейський суд з прав людини ухвалив масштабне рішення за низкою позовів щодо дій України під час подій в Одесі 2 травня 2014 року. ЄСПЛ назвав Україну винною, а також визнав причетність Росії до подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення ЄСПЛ.

Варто зазначити, що родичі 25 загиблих в Одесі 2 травня, а також троє осіб, що вижили після пожежі у Будинку профспілок, звернулися з кількома позовами до Страсбурга.

Серед позивачів також були родичі двох проукраїнських активістів, які загинули від вогнепальних поранень. Ще трьох позивачі називають як "випадкових перехожих", що також отримали смертельні вогнепальні поранення. Решта - це учасники "антимайданівців" та родичі загиблих, що опинилися у Будинку профспілок.

Попри те, що учасники тих подій мають різні погляди, вони висунули претензії на адресу України через її бездіяльність. Позивачі вважають, що держава могла запобігти трагедії.

Варто додати, що суд кілька разів вказав і у тілі рішення, і висновках, що першочерговим винуватцем подій є Росія та її діяльність з дестабілізації України.

"Суд вважає, що дезінформація та пропаганда з боку Росії відіграли свою роль у трагічних подіях... Невиправданій хвилі насильства передувало постійне поширення агресивної та емоційно забарвленої дезінформації та пропаганди про нову українську владу та прихильників Майдану від російської влади та медіа", - йдеться у рішенні.

Суд окремо наголосив, що низка одеських посадовців, відповідальні за порушення з боку України, невдовзі втекли до Росії, отримали російське громадянство та навіть побудували там кар'єру.

Але це не знімає відповідальність з України. ЄСПЛ додав, що Україна не намагалася переслідувати посадовців, дії яких призвели до численних жертв.

Зокрема, наголошується, що одеська поліція "не зробила практично нічого", щоби запобігти нападу на учасників акції. Також вказується, що пожежні машини, які мали приїхати до Будинку профспілок, навмисно затримали на 40 хвилин, а поліція не втрутилася, щоб допомогти евакуювати людей.

Також ЄСПЛ визнав, що місцева влада під виглядом "прибирання" свідомо знищувала докази на місці трагедії.

З огляду на вказані факти суд визнав Україну винною у порушенні статті Європейської конвенції з прав людини про право на життя. Україна має виплатити по 15 тисяч євро компенсації родичам загиблих, по 12 тисяч - трьом позивачам, які вижили. Найбільшу компенсацію у розмірі 17 тисяч євро отримає донька Михайла В'ячеславова, який загинув у Будинку профспілок. Вона також скаржилася, що їй безпідставно не видавали тіло батька для поховання.

Трагедія в Одесі

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами. Того дня вболівальники футбольних клубів "Чорноморець" та "Металіст" разом із містянами вирішили перед матчем пройтися вулицями Одеси мирною ходою "За єдину Україну". Майже дві тисячі людей планували стартувати з Соборної площі.

Паралельно на розі вулиці Жуковського та Олександрівського проспекту зібралися понад 300 учасників "Антимайдану", більшість з яких представляли організацію "Одеська дружина". Вони планували рухатися паралельно маршу фанатів та євромайданівців.

Коли в районі Грецької площі дві колони перетнулися, почалися масові заворушення. Під час сутичок лунали постріли. Внаслідок протистояння на центральних вулицях Одеси загинуло шестеро людей - всі від вогнепального поранення.

Згодом "антимайданівців" відтіснили до Куликового поля, де вони забарикадувалися у Будинку профспілок. Внаслідок пожежі, що виникла в будівлі, загинули 47 учасників масових заворушень.