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Трагедія на найбільшій мідній шахті у світі: шахтарі опинилися в пастці після обвалу

Чилі, Понеділок 04 серпня 2025 07:25
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Трагедія на найбільшій мідній шахті у світі: шахтарі опинилися в пастці після обвалу Ілюстративне фото: шахтарі (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Чилі завершилися рятувальні роботи після обвалу на найбільшій у світі підземній мідній шахті El Teniente - загинули всі п’ятеро зниклих шахтарів. Влада країни оголосила триденну національну жалобу та почала розслідування причин трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

У неділю, 3 серпня, рятувальники знайшли тіло останнього з п’яти шахтарів, які зникли після обвалу 1 серпня. Жодному з них не вдалося вижити.

Обвал стався у четвер внаслідок сейсмічного поштовху. Причини наразі з’ясовує комісія: чи це дійсно було природне явище, чи наслідок гірничих робіт. Усі тіла знайшли в одному місці - у районі епіцентру обвалу.

Голова правління чилійської державної компанії Codelco, якій належить шахта El Teniente, Максимо Пачеко пообіцяв провести детальне розслідування, аби з'ясувати всі обставини трагедії.

В свою чергу президент Чилі Габріель Боріч, який відвідав місце подій у Ранкагуа, оголосив триденну національну жалобу.

Що відомо про найбільше підземне родовище міді на планеті

Ель-Теньєнте є найбільшим підземним родовищем міді на планеті. З 4500 км підземних тунелів цієї шахти щороку видобувається понад 350 тисяч тонн міді, що становить близько 7% національного виробництва країни. Компанія Codelco гарантує роботу 4000 осіб, а також працевлаштовує через субпідрядників ще 15000.

Наразі робота шахти зупинена. Міністерство гірничої справи не називає конкретної дати відновлення виробництва - там наголошують, що головним пріоритетом залишається безпека.

Попри репутацію однієї з найбезпечніших гірничодобувних галузей у світі (у 2024 році рівень смертності становив лише 0,02%), ця трагедія стала однією з найсумніших у новітній історії чилійської промисловості.

Нагадаємо, у Центральноафриканській Республіці на одному з золотих рудників, який перебуває під контролем російської ПВК "Вагнер", сталася стрілянина. За словами місцевих мешканців, унаслідок інциденту загинуло понад десять молодих чоловіків.

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