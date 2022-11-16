Трагедія без наслідків: польський журналіст про інцидент із російською ракетою

"Були три можливості. Перша - навмисна атака з боку Росії, з'явилася інформація, яка виявилася невірною, що насправді потрапили дві російські ракети. Якби це було так, тоді це точно не якийсь збій, довелося б відповідати. Була можливість, що це одна ракета, тоді довелося б з'ясовувати, чи це була технічна несправність або навмисна атака і провокація. Але виходить, що це, на жаль, була ракета української ППО", - сказав Юраш.

За словами журналіста, реакція з боку НАТО (наприклад, у вигляді посиленої підтримки України зброєю) мала б наслідувати загибель десятків тисяч українців через російську агресію, а не випадкову загибель двох поляків.

"Те, що ці дві людини загинули - це, безумовно, трагедія, але вони загинули все ж таки випадково. А 40 тисяч українських цивільних і загиблі військові - це більше, ніж дві людини, на це треба реагувати", - додав Юраш.

Як зазначив польський журналіст, трагедія, що трапилася, в цілому не змінить ситуацію, оскільки йдеться про нещасний випадок, а не про російську атаку.