Трагедія без наслідків: польський журналіст про інцидент із російською ракетою

Падіння ракети в польському селі Пшеводув біля українського кордону навряд чи матиме якісь далекосяжні наслідки, оскільки це нещасний випадок, а не атака РФ на Польщу.
Про це РБК-Україна сказав журналіст найбільшого польського веб-порталу onet.pl Вітольд Юраш.
"Були три можливості. Перша - навмисна атака з боку Росії, з'явилася інформація, яка виявилася невірною, що насправді потрапили дві російські ракети. Якби це було так, тоді це точно не якийсь збій, довелося б відповідати. Була можливість, що це одна ракета, тоді довелося б з'ясовувати, чи це була технічна несправність або навмисна атака і провокація. Але виходить, що це, на жаль, була ракета української ППО", - сказав Юраш.
За словами журналіста, реакція з боку НАТО (наприклад, у вигляді посиленої підтримки України зброєю) мала б наслідувати загибель десятків тисяч українців через російську агресію, а не випадкову загибель двох поляків.
"Те, що ці дві людини загинули - це, безумовно, трагедія, але вони загинули все ж таки випадково. А 40 тисяч українських цивільних і загиблі військові - це більше, ніж дві людини, на це треба реагувати", - додав Юраш.
Як зазначив польський журналіст, трагедія, що трапилася, в цілому не змінить ситуацію, оскільки йдеться про нещасний випадок, а не про російську атаку.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у вівторок, 15 листопада, росіяни, ймовірно, завдали ракетного удару по Польщі. Внаслідок атаки є загиблі.
Також раніше ми писали, що за словами Анджея Дуди, у Польщі могла впасти ракета української протиповітряної оборони. Ознак навмисного нападу на країну немає.
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