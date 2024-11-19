Трагедія в Києві: чоловік загинув після падіння з даху торговельного центру (відео)

Нагадаємо, 16 листопада в Дніпровському районі Києва загорівся торговельний павільйон на ринку "Десна". Повідомлення про пожежу на вулиці Миколи Кибальчича надійшло до рятувальників о 18:44. Як повідомили в ДСНС, пожежу ліквідували о 19:50. Вогонь охопив площу близько 50 кв. м. Унаслідок інциденту постраждали двоє людей. Одного з них госпіталізували до лікарні, ще один отримав медичну допомогу на місці.

Також ми розповідали про те, що у житловому масиві Академмістечко, у Святошинському районі Києва, запустили салюти одразу після закінчення повітряної тривоги. У поліції повідомили, порушника, яким виявився хлопець 2000-го чи 2001 року народження, вже затримали. Наразі триває розслідування, за результатами якого буде визначено міру покарання.

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