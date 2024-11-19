Трагедія в Києві: чоловік загинув після падіння з даху торговельного центру (відео)

Сьогодні, 19 листопада, у Дарницькому районі Києва трапилася трагедія: чоловік упав із даху торговельного центру "Піраміда" на Позняках. Він помер до того, як прибули екстрені служби.

Про це розповідає РБК-Україна.

На місце події оперативно прибули рятувальники, медики та правоохоронці. Як повідомили РБК-Україна у поліції Києва, тіло чоловіка виявили перехожі та одразу викликали екстрені служби. Правоохоронці повідомляють, що попередньо відомо, що загиблому близько 30 років. Він упав із даху торговельного центру та загинув на місці. Зараз триває з'ясування обставин інциденту. Судово-медичні експерти та слідчо-оперативна група працюють на місці події. Поліція повідомила, що правову кваліфікацію цього випадку визначать після завершення слідчих дій та встановлення всіх деталей трагедії.