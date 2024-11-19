Трагедія в Києві: чоловік загинув після падіння з даху торговельного центру (відео)
Сьогодні, 19 листопада, у Дарницькому районі Києва трапилася трагедія: чоловік упав із даху торговельного центру "Піраміда" на Позняках. Він помер до того, як прибули екстрені служби.
Про це розповідає РБК-Україна.
На місце події оперативно прибули рятувальники, медики та правоохоронці. Як повідомили РБК-Україна у поліції Києва, тіло чоловіка виявили перехожі та одразу викликали екстрені служби.
Правоохоронці повідомляють, що попередньо відомо, що загиблому близько 30 років. Він упав із даху торговельного центру та загинув на місці.
Зараз триває з'ясування обставин інциденту. Судово-медичні експерти та слідчо-оперативна група працюють на місці події. Поліція повідомила, що правову кваліфікацію цього випадку визначать після завершення слідчих дій та встановлення всіх деталей трагедії.
Нагадаємо, 16 листопада в Дніпровському районі Києва загорівся торговельний павільйон на ринку "Десна". Повідомлення про пожежу на вулиці Миколи Кибальчича надійшло до рятувальників о 18:44. Як повідомили в ДСНС, пожежу ліквідували о 19:50. Вогонь охопив площу близько 50 кв. м. Унаслідок інциденту постраждали двоє людей. Одного з них госпіталізували до лікарні, ще один отримав медичну допомогу на місці.
Також ми розповідали про те, що у житловому масиві Академмістечко, у Святошинському районі Києва, запустили салюти одразу після закінчення повітряної тривоги. У поліції повідомили, порушника, яким виявився хлопець 2000-го чи 2001 року народження, вже затримали. Наразі триває розслідування, за результатами якого буде визначено міру покарання.
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