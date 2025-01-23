Трагедія у Хмельницькій області: у пожежі загинула дівчинка, її брата врятував сусід

Як повідомляють рятувальники, загорання сталося близько 10-ї ранку. Матір дітей перебувала на подвір’ї, коли побачила густий дим і почала кликати на допомогу. Сусід, який почув її крики, зміг винести немовля з будинку, після чого приїхали пожежники. У будівлі виявили тіло 2-річної дівчинки без ознак життя – вона загинула від отриманих опіків.

У пожежі у Хмельницькій області загинула дівчинка (фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області)

Хлопчика терміново доставили до реанімаційного відділення Хмельницької обласної лікарні, де за його життя борються медики.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення пожежної безпеки, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 270 КК України), а також за статтею про злісне невиконання батьками обов’язків щодо догляду за дитиною (ч. 1 ст. 166 КК України). Наразі триває слідство для встановлення всіх обставин трагедії.