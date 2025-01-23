Трагедія у Хмельницькій області: у пожежі загинула дівчинка, її брата врятував сусід
У середу, 22 січня, у селі Сивороги Кам’янець-Подільського району Хмельницької області сталася пожежа у житловому будинку, в якому перебувало двоє малолітніх дітей. Трагедія забрала життя 2-річної дівчинки, а її 5-місячного брата врятував сусід, який першим кинувся на допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Головне управління ДСНС України в Хмельницькій області та Поліцію Хмельницької області.
Як повідомляють рятувальники, загорання сталося близько 10-ї ранку. Матір дітей перебувала на подвір’ї, коли побачила густий дим і почала кликати на допомогу. Сусід, який почув її крики, зміг винести немовля з будинку, після чого приїхали пожежники. У будівлі виявили тіло 2-річної дівчинки без ознак життя – вона загинула від отриманих опіків.
Хлопчика терміново доставили до реанімаційного відділення Хмельницької обласної лікарні, де за його життя борються медики.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення пожежної безпеки, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 270 КК України), а також за статтею про злісне невиконання батьками обов’язків щодо догляду за дитиною (ч. 1 ст. 166 КК України). Наразі триває слідство для встановлення всіх обставин трагедії.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у Миколаївській області 16-річний Дмитро врятував свого 8-річного брата Владислава під час пожежі. Інцидент стався, коли шестеро дітей, залишаючись вдома, ще спали. Після того, як мати відчула запах диму, Дмитро кинувся до задимленого будинку, де навпомацки знайшов молодшого брата та виніс його з вогню. Владислава, який отримав опіки, госпіталізували до Миколаєва, де він уже переніс операцію. Сам Дмитро разом із ще одним братом Кирилом намагався загасити полум’я до приїзду рятувальників, аби врятувати житло.
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