Трагедія у Гімалаях: легендарна біатлоністка Лаура Дальмаєр потрапила під каменепад

Від біатлону до гірських вершин

Німкеня Лаура Дальмаєр завершила кар’єру в біатлоні у 2019 році у віці 25 років, але не покинула екстремальні виклики

Дальмаєр здобула ліцензію гірського та лижного гіда, а також долучалася до гірських рятувальних операцій, підкорила чимало вершин - від Альп до Гімалаїв.

У сезоні 2023–2025 років вона встановила рекордне сходження на Ама-Даблам у Непалі, а також подолала Північну стіну Ейгера та Східну стіну Ватцманна.

Проте нове випробування виявилося трагічним.

Каменепад на висоті 5700 метрів

28 липня під час підйому на висоті 5700 м її вдарило каміння, що обвалилося. Це сталося поблизу вершини Лайла-Пік (6069 м), в одному з найнебезпечніших районів Пакистану.

Партнерка спортсменки змогла дістатися до безпечного місця та викликати допомогу. Втім, через високу лавинну небезпеку, складні погодні умови й віддаленість регіону рятувальний гелікоптер не зміг здійснити посадку.

29 липня авіаційна група змогла провести обліт району, однак виявити ознак життя не вдалося. Але офіційного підтвердження смерті немає, адже тіло альпіністки досі перебуває під завалами.

Як повідомили у компанії Shipton Trek & Tours Pakistan, наземну рятувальну операцію розпочала команда з чотирьох досвідчених альпіністів - троє з яких американці, ще один - громадянин Німеччини.

Місцеві чиновники, зокрема Аріб Ахмед Мухтар, заявили, що в умовах густих хмар, сильного вітру та дощу використання вертольота неможливе. А наземна група вирушила на допомогу в середу, 30 липня.

Станом на 30 липня тіло спортсменки залишається під завалами, офіційного підтвердження смерті немає. Рятувальна команда рухається до постраждалої, але через небезпечні умови операція просувається повільно.

Родина Лаури просить поважати їхню приватність і не поширювати непідтвердженої інформації.

Спортивний світ продовжує вірити в порятунок.