Трагедія у Броварах. Стало відомо, коли відбудеться прощання з керівництвом МВС та екіпажем

Прощання з керівництвом МВС та членами екіпажу гвинтокрила, який впав у Броварах, відбудеться завтра, 21 січня. Траурні церемонії пройдуть у Києві та Ніжині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ в Telegram.
Церемонія прощання з загиблими керівниками та співробітниками Міністерства внутрішніх справ пройде у Національному центрі "Український дім" у Києві. Початок запланований на 11:00.
Завтра вшанують пам'ять загиблих внаслідок авіакатастрофи у Броварах:
Прощання з особовим складом Спеціального авіаційного загону відбудеться завтра о 13:00 у Ніжині (Чернігівська область). Церемонія пройде на вертолітному майданчику №4 аеродрому.
Внаслідок падіння вертольота у Броварах загинули:
Нагадаємо, у Броварах зранку 18 січня впав вертоліт ДСНС, на борту якого було керівництво МВС. Гвинтокрил пошкодив дитячий майданчик, житловий будинок та автомобілі.
За даними поліції, на борту були семеро осіб з керівництва МВС та троє членів екіпажу. Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 осіб, серед них дитина.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.