Трагедія у Броварах: у поліції закликали не хайпувати на причинах

Висновки про причини трагедії у Броварах 18 січня, де під час падіння гелікоптера розбилися представники керівного сектору МВС України поки що робити зарано. Проводяться експертизи, результати яких будуть оголошені після того, як вони стануть відомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речниці Нацполіції Мар’яни Реви.

"Дивно читати такі "вкиди" (у мережі повідомляли, що, наприклад, причиною НП є помилка пілота, - ред.). Працює урядова комісія з розслідування цієї трагедії, ведеться слідство в СБУ та ДБР, поліція долучається до розслідування в рамках міжвідомчої слідчої групи. Як можна робити якісь висновки, не маючи результатів експертиз, які тривають не один день?" - каже вона.

Рева запевнила, як тільки будуть відомі підтверджені дані щодо причин та обставин падіння гелікоптера, громадськості обов’язково повідомлять.

"Вкотре просимо довіряти лише інформації від офіційних осіб, а різних анонімних "джерел" у різних відомствах - не хайпувати на цій важливій та чутливій темі", - додала вона.