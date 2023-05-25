Трагедія в Броварах: голова МВС розповів, коли чекати результатів розслідування

Голова МВС Ігор Клименко заявив, що про результати розслідування аварії гелікоптера в Броварах скоро повідомлять. За його словами, це відбудеться "достатньо швидко".

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

"Офіс Генпрокурора і Державне бюро розслідувань проводять це розслідування, я сподіваюсь, в найближчий час зможуть поділитися результатами даного провадження. З моєї сторони було б некоректно коментувати хід досудового розслідування, яке не відноситься до МВС", - сказав він.

Клименко зазначив, що, на його думку це "буде достатньо швидко".

Голова МВС також розповів, що вдалося зробити вже після трагедії, щоб уникнути подібних випадків.

"Ми почали докорінно змінювати систему керування внутрішньою авіацією в МВС. Ми почали з того, що ми заборонили всім керівникам користуватися під час воєнного стану авіаційним транспортом – це і гелікоптери, і літаки. Але питання в підготовці технічного персоналу. Авіаційної техніки в МВС достатньо багато", - розповів він.

Водночас, за словами Клименка,правоохоронці разом з Міністерством інфраструктури сьогодні вже приступили до формування єдиної системи функціонування європейського авіаційного парку України.

"Тому ми все маємо зробити, щоб безпека в наших підрозділах, і не тільки в МВС, а і в інших відомствах, була максимально дотримана", - констатував він.

Трагедія у Броварах

18 січня в Броварах на дитячий садок впав вертоліт Super Puma. На його борту знаходилося керівництво МВС у кількості 9 осіб, включаючи міністра Дениса Монастирського та його першого заступника Євгена Єніна. Загинули всі, хто був у гелікоптері, включаючи пілотів. Загалом повідомлялося про 14 загиблих та 25 поранених.

У Кабміні відразу доручили створити спеціальну робочу групу, яка взяла на контроль розслідування падіння вертольота у Броварах. А в СБУ назвали кілька версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність вертольота або навмисні дії щодо знищення транспортного засобу. Після трагедії в Броварах міністрам заборонили літати вертольотами. Поки що їм дозволено пересуватися лише на автомобілях.