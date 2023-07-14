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Трагедія біля укриття в Києві: заступника директора поліклініки залишили під домашнім арештом

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Київ, П'ятниця 14 липня 2023 19:26
Трагедія біля укриття в Києві: заступника директора поліклініки залишили під домашнім арештом Фото: фігуранта справи про загибель людей біля укриття у Києві залишили під домашнім арештом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Суд вирішив не змінювати запобіжний захід заступнику директора поліклініки, який фігурує у справі про загибель трьох людей біля укриття в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру в Telegram.

Як розповіли у прокуратурі, Голосіївський районний суд Києва відхилив клопотання заступника директора поліклініки про пом'якшення йому запобіжного заходу.

Підозрюваний хотів, щоб домашній арешт змінили на інший запобіжний захід, який не пов'язаний з обмеженням пересування.

"Прокурор заперечував задоволення клопотання. Суд, заслухавши доводи сторін, підтримав позицію сторони звинувачення і відмовив підозрюваному в задоволенні клопотання", - зазначають у прокуратурі.

Трагедія у Києві

Нагадаємо, в ніч проти 1 червня російські окупанти намагалися атакувати Київ балістичними ракетами "Іскандер". Українським захисникам вдалося збити усі повітряні цілі, але на столицю тоді впали уламки ракет.

Внаслідок інциденту в Києві загинуло троє людей - дві жінки та дитина. У момент падіння уламків вони знаходилися біля укриття, яке обладнали в поліклініці, але двері були зачинені.

Пізніше правоохоронці затримали трьох чиновників - першого заступника Деснянської РДА, директора медустанови та його заступника, а також охоронця.

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